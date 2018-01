Continuar a ler

Se a Liga NOS estivesse no primeiro lote, Jonas estaria neste momento na liderança do galardão, com os seus 21 golos a equivalerem a 42 pontos, à frente de Immobile (20 golos/40 pontos) e Harry Kane (20/40). Bas Dost, por seu turno, estaria em terceiro com 38 pontos, empatado com Cavani. A realidade, contudo, é mais cruel. O avançado do Benfica, pese ser o futebolista com mais golos no top'10, ocupa apenas o 7.º lugar com 31,5 pontos; já o ponta de lança do Sporting é 10.º com 28,5 pontos.Este cenário passou a figurar na entrada para a presente temporada, quando Portugal caiu do 5.º para o 7.º posto do ranking da UEFA. Até então, as probabilidades eram muito maiores e jogadores do nosso campeonato estiveram, inclusivamente, perto de ficar com o galardão. Falamos de... Bas Dost na época passada e de Jonas na anterior.1.º Immobile (Lazio) - 40 pontos/20 golos1.º Harry Kane (Tottenham) - 40 pontos/20 golos3.º Cavani (Paris SG) - 38 pontos/19 golos4.º Icardi (Inter) - 36 pontos/18 golos4.º Salah (Liverpool) - 36 pontos/18 golos6.º Messi (Barcelona) - 34 pontos/17 golos7.º Jonas (Benfica) - 31,5 pontos/21 golos8.º Lewandowski (Bayern) - 30 pontos/15 golos8.º Falcão (Monaco) - 30 pontos/15 golos10.º Bas Dost (Sporting) - 28,5 pontos/19 golos10.º Igor Angulo (Gornyk Zabrze) - 28,5 pontos/19 golos