"A partida da 18.ª jornada da Liga NOS entre o Estoril Praia e o FC Porto foi hoje interrompida, durante o intervalo, após a evacuação de adeptos de uma das bancadas do Estádio António Coimbra da Mota, medida articulada entre responsáveis da Liga Portugal, Câmara Municipal de Cascais, Bombeiros e sociedade desportiva anfitriã.



Depois de reunir com estas entidades, assim como com a equipa de arbitragem, o comandante das forças de segurança presente considerou que não estavam reunidas as condições de segurança necessárias para o reinício da partida.



Adeptos do FC Porto ainda voltaram à bancada... mas tiveram uma surpresa

A Liga emitiu um comunicado no seu site a explicar os motivos do adiamento do Estoril-FC Porto, referindo que a decisão, motivada por questões de segurança, aconteceu depois de consultados também Câmara Municipal de Cascais, Bombeiros e sociedade desportiva anfitriã. Ao mesmo tempo, acrescentou que vai reunir-se esta terça-feira de urgência com o Estoril e demais entidades competentes.