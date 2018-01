Continuar a ler

Imagem 1 (19')



JORGE FAUSTINO - Falta (ERRADO)



Na construção da jogada que resultou no golo de Gelson, as imagens mostraram o pé direito de Acuña a pô-lo em fora-de-jogo. Apenas a linha virtual, que o VAR não tem, esclarece totalmente



MARCO FERREIRA - Irregular (ERRADO)



Decisão difícil para o assistente no golo do Sporting. Na jogada anterior, Acuña estava em posição de fora-de-jogo não assinalado, mas após o corte do defesa, o Sporting inicia legalmente o lance do golo



Imagem 2 (28')



JORGE FAUSTINO - Benefício da dúvida (CERTO)



Jardel cai na área do Sporting em lance no qual Coentrão coloca o braço nas costas do benfiquista. Queda não parece condizente com contacto



MARCO FERREIRA - Limpo (CERTO)



Boa decisão do árbitro num lance na área do Sporting onde Coentrão salta com o braço em Jardel num contacto normal e sem qualquer tipo de infração



Imagem 3 (34')



JORGE FAUSTINO - Aceita-se (CERTO)



Jonas remata contra a face de Coentrão. Ficou a dúvida se a bola desvia ou não para o braço, que está em posição de ganhar volumetria. Beneficio da dúvida



MARCO FERREIRA - Na cara (CERTO)



Boa decisão num lance na área do Sporting, onde Jonas remata e a bola embate na cara de Coentrão, ressaltando depois no braço. O contacto direto foi na face



Imagem 4 (60')



JORGE FAUSTINO - Sem falta (CERTO)



Jonas rematou e a bola desviou no braço de Piccini. Remate feito de muito perto no qual Piccini não consegue evitar contacto



MARCO FERREIRA - Boa decisão (CERTO)



Boa decisão do árbitro e do VAR. Jonas remata e a bola embate no tronco/braço de Piccini, que retira o braço para evitar fazer penálti



Imagem 5 (63')



JORGE FAUSTINO - Amarelo (CERTO)



Fejsa comete falta dura e perigosa sobre Bruno Fernandes, pisando-lhe o tornozelo. Aceita-se o amarelo, em situação que podia ser avaliada como falta grosseira



MARCO FERREIRA - Bem mostrado (CERTO)



Infração de Fejsa sobre Bruno Fernandes. Jogador aborda tarde a bola e pisa o adversário de forma negligente. Livre direto e cartão amarelo bem exibido



Imagem 6 (74')



JORGE FAUSTINO - Sem falta (CERTO)



Bola toca no braço de William no interior da sua área. Estava a ser agarrado por Jiménez nesse mesmo braço. A ser assinalada infração, seria contra o Benfica



MARCO FERREIRA - Casual (CERTO)



Boa decisão do árbitro e do VAR num lance na área do Sporting. A bola faz um balão e acaba por cair no braço de William de forma involuntária e sem qualquer infração



Imagem 7 (89')



JORGE FAUSTINO - Penálti 2 (CERTO)



Rafa remata à baliza do Sporting e Battaglia, no interior da área, desvia a bola com a mão esquerda de forma deliberada. Pontapé de penálti corretamente assinalado



MARCO FERREIRA - Sem dúvida (CERTO)



Infração de Bataglia dentro da sua área. Após o remate de Rafa, levanta o braço e toca na bola evitando um lance de perigo. Penálti e cartão amarelo bem exibido

