Continuar a ler

Na sequência da notícia hoje divulgada sobre a alegada constituição como arguidos de quatro atletas do Rio Ave FC por suspeita de manipulação de resultados, no âmbito do jogo realizado em 6 de fevereiro de 2017, entre aquela sociedade desportiva e o CD Feirense, a Liga Portugal esclarece que:1 - Imediatamente após ter tido conhecimento da existência de suspeitas de manipulação de resultados, que determinaram a suspensão das apostas no jogo supra identificado, a Liga Portugal emitiu, em Fevereiro de 2017, um comunicado suportado em informações da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a qual justificou tal suspensão "atendendo ao volume atípico de apostas registado e ao risco financeiro envolvido, cumprindo o disposto no art. 19º, alínea 8, da Portaria que regulamenta o jogo Placard."2 - O processo judicial encontra-se em segredo de justiça, tendo a Liga já requerido a sua oportuna intervenção como assistente, razão pela qual irá continuar a aguardar tranquilamente o desenrolar do mesmo.3 - A Liga jamais irá imiscuir-se naquilo que diz respeito aos órgãos de Polícia Criminal e aos órgãos de disciplina desportiva.4 - Por fim, não pode deixar de manifestar a sua total confiança nas Instituições e nas Sociedades Desportivas, nomeadamente no Rio Ave FC, sempre consciente de que a integridade é um dos valores fundamentais para as competições profissionais.