Ainda não é certo que a bancada norte do Estádio António Coimbra da Mota esteja aberta para o jogo entre o Estoril e o Sporting, agendado para domingo. Ao que Record apurou, durante o dia de hoje será realizada uma vistoria à bancada em causa, de forma a definir se a mesma tem condições de segurança para receber os adeptos do Sporting que comprem ingresso.

Os problemas aconteceram durante o jogo com o FC Porto, quando ao intervalo os adeptos dos dragões foram alertados por danos na estrutura e acabaram por deixar a bancada. De lá para cá, a bancada foi alvo de obras de forma a poder receber adeptos no jogo com o Sporting.

O Estoril já colocou à venda os bilhetes para o confronto com os leões. O preço dos ingressos varia entre os 10 e os 25 euros. Também o Sporting já colocou à venda os bilhetes: 15 euros para a bancada central. Kléber no relvado A recuperar cirurgia a uma hérnia inguinal, Kléber continua a queimar etapas para regressar à competição. Ontem, o avançado já treinou do relvado, acompanhado por um elemento do departamento médico. Também a recuperar continuam Joel. Gonçalo Brandão, Lucão e Victor Andrade.

Autores: Miguel Amaro e João Soares Ribeiro