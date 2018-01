Continuar a ler

"Nós estamos em último, mas vamos entrar com tudo para tentar sair com a vitória. Tenho-me dedicado e trabalhado para poder entrar e fazer o meu melhor. O futebol é rápido, é dinâmico e as coisas podem mudar", começou por dizer.O jogador reforçou que "uma vitória contra o FC Porto, um empate, já é uma acumulação de pontos e isso pode trazer um ânimo extra para o grupo".Contudo, Bruno Gomes considera que o estilo de jogo da equipa de Sérgio Conceição facilita o seu futebol, mas elogiou os azuis e brancos: "É uma equipa forte, tem dois centrais que são fortes, que podem dar muito trabalho, mas temos que pensar em fazer a nossa parte".Por fim, o avançado disse que o trabalho do novo técnico madeirense no clube canarinho, Ivo Vieira, tem sido vista de forma positiva pelo plantel, frisando que falta apenas mais "dedicação" dos jogadores para os resultados positivos começarem a surgir."[A sua chegada] já deu frutos. Estávamos numa sequência de derrotas e com a chegada do Ivo já tivemos empates, uma vitória, falta só um bocadinho mais de concentração e dedicação. Temos muitos desfalques no grupo, mas o trabalho do Ivo tem vindo a ser bem feito", contou.Na segunda-feira, o Estoril, 18.º classificado, com 12 pontos, recebe o líder FC Porto, com 45, no Estádio António Coimbra da Mota, pelas 21 horas, em jogo da 18.ª jornada da Liga NOS.