O Estoril continua a preparar a receção ao Tondela, agendada para a próxima terça-feira (19 horas), em jogo da 20.ª jornada da Liga NOS. Os canarinhos debatem-se com várias baixas por lesão, já que Gonçalo Brandão, Thiago Cardoso, Mano, Joel, Kléber e Lucas Cavalcante continuam a fazer trabalho à parte do restante plantel. Wesley é já o terceiro jogador a deixar a Amoreira neste mercado de transferências de inverno, depois dos empréstimos do guarda-redes Luís Ribeiro ao Real e do extremo Gustavo Tocantins aos brasileiros do Londrina. Em sentido inverso, foram já inscritos os reforços Renan Ribeiro, Dankler, Ailton, Matheus Sávio e Ewandro Costa.O Estoril continua a preparar a receção ao Tondela, agendada para a próxima terça-feira (19 horas), em jogo da 20.ª jornada da Liga NOS. Os canarinhos debatem-se com várias baixas por lesão, já que Gonçalo Brandão, Thiago Cardoso, Mano, Joel, Kléber e Lucas Cavalcante continuam a fazer trabalho à parte do restante plantel.

O médio brasileiro Wesley vai ser emprestado pelo Estoril ao Paraná, do Brasil, até final da presente temporada, anunciou este sábado o clube da Liga NOS.De acordo com a nota publicada no site oficial do clube, o jogador já não integrou o treino de sexta-feira, orientado pelo técnico Ivo Vieira, e regressa ao Brasil, onde representou anteriormente o Paysandu e o Guarani. Na Amoreira, o médio de 22 anos participou somente em 10 jogos, num total de 648 minutos.

Autor: Lusa