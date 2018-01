Continuar a ler

Quem não parece sentir-se ameaçado com o novo concorrente é Moreira, o habitual titular. Em entrevista ao site Bola na Rede, o internacional português garantiu que ainda espera voltar à Seleção Nacional. "Claro que sim. O sonho comando a vida e se tu sonhas alto podes não conseguir alcançar o teu sonho, mas vais chegar lá perto. Se sonhares baixo, a única coisa que podes atingir é esse sonho baixo."



Novidade no treino foi a presença de Lucas Cavalcante, regressado do Brasil. Thiago Cardoso, Gonçalo Brandão continuam parados enquanto Duarte, Mano, Fernando Fonseca e Eduardo, trabalham à parte. Quem não parece sentir-se ameaçado com o novo concorrente é Moreira, o habitual titular. Em entrevista ao site Bola na Rede, o internacional português garantiu que ainda espera voltar à Seleção Nacional. "Claro que sim. O sonho comando a vida e se tu sonhas alto podes não conseguir alcançar o teu sonho, mas vais chegar lá perto. Se sonhares baixo, a única coisa que podes atingir é esse sonho baixo."Novidade no treino foi a presença de Lucas Cavalcante, regressado do Brasil. Thiago Cardoso, Gonçalo Brandão continuam parados enquanto Duarte, Mano, Fernando Fonseca e Eduardo, trabalham à parte.

No Estoril cumpriu-se a tradição do primeiro treino do ano. As portas do António Coimbra da Mota estiveram abertas para a claque fazer a festa na bancada. Cerca de 100 adeptos receberam o plantel com cânticos, fumos e tochas, como se estivessem num jogo e os craques foram junto ao ‘Gruppo’ aplaudir o espetáculo, antes do início do treino.Para os adeptos foi a oportunidade para verem em ação Renan Ribeiro, primeiro reforço de inverno dos canarinhos e que cumpriu apenas o seu segundo treino (o anterior foi fechado).O brasileiro juntou-se aos concorrentes, estando os quatro guarda-redes a treinar, ou seja, Luís Ribeiro e Thierry Graça continuam com o grupo, embora a saída de um dos dois, por empréstimo, seja quase certa.

Autor: Manuel António Abrantes