O Estoril reforça-se com dois jovens brasileiros. Cafu e Matheus Sávio chegam ambos do Flamengo que os cede até ao final de 2017/18 com a possibilidade de prolongarem os respetivos vínculos para lá de junho.Cafu tem 21 anos, é avançado, e em 2017 atuou no Ceará (Série B brasileira) por empréstimo do Mengão. Já Matheus Sávio, médio de ataque de 20 anos, cumpriu a última temporada no Brasil na principal equipa do Flamengo.

Autor: Flávio Miguel Silva