Já o técnico Ivo Vieira também parece ficar a ganhar pois entra Gonçalo e sai Wesley, a caminho do Paraná, do Brasil. O médio nunca se afirmou na sua posição de origem e acabou por alinhar a lateral-direito nos últimos jogos, devido às lesões de Mano e Fonseca. Já Gonçalo Santos joga a médio-centro, mas também pode alinhar a central, posição na qual começou carreira, na Académica.



O Estoril ainda não anunciou este regresso mas deve fazê-lo hoje, inscrevendo depois o jogador para este poder ser utilizado logo que o treinador o entenda, situação idêntica à de Ailton.



Ailton já trabalha



Boa notícia para os adeptos do Estoril: Gonçalo Santos está de volta ao clube. O médio, 31 anos, rescindiu com o Aves e regressa à Amoreira, onde esteve durante três temporadas, entre 2011 e 2014. Com esta contratação e com a chegada de Ailton, o plantel de Ivo Vieira fica fechado.Gonçalo Santos fez apenas três jogos na 1ª Liga esta época com o Aves, mas isso, para os estorilistas, não interessa nada. O médio era um dos preferidos dos adeptos e é um jogador identificado com o clube. Na passagem anterior pelo Estoril fez 111 jogos (2 golos) e esteve nos melhores anos: foi campeão da 2ª Liga e estreou-se na Europa.

Autor: Miguel Amaro