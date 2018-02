Os mais novos não sabem, nem imaginam, mas houve um tempo em que o Estoril era um autêntico inferno para o FC Porto. Basta ver no quadro ao lado: nas primeiras seis deslocações dos dragões à Amoreira, a vitória caiu sempre para os canarinhos, chegando o total a 23-4 em golos.

O primeiro duelo entre os dois clubes no Estoril mostrou logo a supremacia dos amarelos, um estrondoso 8-1, o resultado mais desnivelado na Amoreira.

Depois de duas décadas afastado, o Estoril voltou ao escalão principal nos anos 70 do século passado e a tradição continuou com mais duas vitórias (além de outra por 3-0 na Taça de Portugal). Depois, quando voltaram os embates, nos anos 90, o FC Porto dominava o futebol português e começou a recuperar. Já neste século continuou até ter vantagem, com dez triunfos contra oito.

Nos últimos anos, os canarinhos empataram duas vezes quando receberam o FC Porto e até venceram no Dragão, pela primeira vez. No entanto, em casa não ganham desde 9 de outubro de 1977, há mais de 40 anos. Ou seja, nenhum dos jogadores deste plantel era nascido e o treinador Ivo Vieira ainda não tinha 2 anos. É então hora, na perspetiva dos canarinhos, de voltar ao passado. Ao de 15 de janeiro, quando jogaram a 1ª parte, para tentarem segurar a vantagem e festejarem, como há 40 anos.