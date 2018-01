Ivo Vieira, treinador do Estoril, destacou a qualidade do espetáculo no encontro com o V. Setúbal, no Bonfim ( 2-2 ) e falou em "mal menor" depois de ter estado a perder por 2-0."Nos primeiros 20 minutos podíamos estar a ganhar 2-0. Criámos quatro situações de golo e até tivemos uma bola na barra. Depois o Vitória foi mais pressionante e nós não conseguimos a intensidade de outros jogos. O Vitória cresceu no jogo com o apoio do seu público. Nós crescemos na segunda parte, mas cometemos alguns erros. O adversário conseguiu colocar-se em vantagem e tivemos de correr atrás do resultado. Fizemos um belíssimo golo que nos deu o empate. Para duas equipas que estão na posição da tabela proporcionaram um bom espetáculo. Quem viu o jogo não mudou de canal. Foi um jogo atrativo. Tivemos mais remates, na posse perdemos por pouco para o Vitória de Setúbal. No entanto, depois de estar a perder por 2-0, também é bom empatar. Foi um mal menor", analisou o técnico dos canarinhos.