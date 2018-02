Continuar a ler

"Fizemos alguma coisa, mas ainda não fizemos o suficiente. Temos de fazer mais. Ainda estamos numa parte da tabela que não é cómoda para nós. Sabemos em termos estratégicos o que o Belenenses poderá fazer, mas vamos pensar em nós, respeitando o adversário", afirmou, acrescentando: "Não vamos alterar nada pelo adversário".A crise de resultados do adversário foi desvalorizada por Ivo Vieira, que vincou ainda que os triunfos recentes sobre Tondela, Sporting e Moreirense já fazem parte do passado e que nada contam no desafio de sábado."Sabemos que vimos de uma série boa, mas precisamos de continuar focados no objetivo e no que é o jogo, não esperando facilidades do nosso opositor. Por força desses resultados, virão mais focados neste jogo e quero alertar que vai ser um jogo de grau de dificuldade elevado. Temos de dar continuidade. Os resultados que estão para trás já passaram", frisou.Confrontado com o peso de um jogo em casa contra um adversário direto na luta pela manutenção, num momento em que as equipas estão empatadas na tabela, com 21 pontos, o treinador do Estoril assumiu que os três pontos "são fundamentais", como nos encontros anteriores."Faz todo o sentido na soma de pontos e no crescimento da equipa a todos os níveis: confiança, qualidade e espaço de ocupação na tabela. É o que vamos procurar fazer. É um momento de grande impacto naquilo que pode ser uma sequência de bons resultados", sublinhou, esclarecendo não ter estabelecido uma meta pontual até ao fim da prova.No horizonte dos estorilistas está já também a segunda parte do encontro com o FC Porto, que será retomada na próxima quarta-feira, depois da interrupção do jogo a 15 de janeiro. Porém, Ivo Vieira adiantou que a preparação dos jogadores se focou exclusivamente na receção ao Belenenses."Só temos um jogo na cabeça, que é o jogo de amanhã (sábado), com o Belenenses. O resto virá depois", sentenciou.O Estoril, 14º classificado, com 21 pontos, e o Belenenses, 13.º, também com 21, medem forças no sábado, a partir das 20:30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.