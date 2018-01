Continuar a ler

"Foi um jogo competente na primeira parte, de qualidade. Com essa expulsão, logo de seguida, e o golo ficou mais difícil. Tínhamos de ir à procura do resultado. Criou mais uma ou duas situações de finalização, não tão claras, mas com o decorrer e o andar da carruagem, os jogadores acusaram algum cansaço, alguma fadiga. Era um campo difícil, com o público a puxar pelo Vitória.""Estávamos preparados para o que o Vitória fazia. Queria explorar as nossas costas. Era nítido aquilo que o Vitória ia fazer. Foram competentes a esse nível. Estão de parabéns. Temos de continuar a trabalhar. Sabemos que não é fácil a nossa situação em termos de tabela. Acreditamos no nosso processo de jogo, mas conscientes de que temos de fazer muito mais. Essa responsabilidade cabe-me a mim. Temos de continuar a trabalhar, de [ter] mais intensidade, mais entrega e mais pontos""Em relação à expulsão, o Jorge [Sousa] fez uma excelente arbitragem. Não me recordo de um lance ou outro que pudesse pôr em causa o resultado. O jogador ia para a baliza, isolado. As regras ditam que é expulsão. No resto do jogo, fez um trabalho bastante aceitável. Em relação ao Dankler, foi mais uma situação de má disposição [pouco antes do início do jogo]. Entrámos com algum défice, com uma substituição que fizemos.""Urge com muita urgência. Já falei nisso no lançamento do jogo. Já estamos a 21 de janeiro. Estão identificados os nossos problemas, as nossas lacunas. [É preciso] acrescentar à estrutura mais-valias".