Kléber viu, diante do Feirense ( 0-2 ), o quinto amarelo da temporada e, por isso, vai falhar o próximo encontro do Estoril no campeonato, diante do FC Porto, a sua antiga equipa. Na flash interview da Sport TV, o treinador dos canarinhos, questionado sobre se o avançado tentou mesmo forçar o cartão, referiu que este tem uma lesão que, provavelmente, já o iria tirar dos próximos encontro."O Kléber tem um problema físico. E, durante o jogo, ressentiu-se de uma situação física. Não sei se nos próximos jogos vamos tê-lo. Ele tinha quatro amarelos e em vez de os manter, voltar a competir e ficar de fora, optámos por fazê-lo de forma rápida e clara", explicou Ivo Vieira.Depois, na conferência de imprensa, o técnico dos canarinhos abordou de novo o tema e explicou que o avançado vai ficar de fora por um período considerável. "O Kléber jogou medicado, provavelmente vai falhar mais alguns jogos, não só o do FC Porto. As dores foram mais fortes e não deu para continuar. Vai estar de fora quatro a cinco semanas".O ponta de lança, acrescente-se, viu o cartão aos 52' e atuou todo o encontro. De referir ainda que, durante a partida, o diretor de comunicação dos dragões, Francisco J. Marques, criticou o facto de o árbitro Nuno Almeida não mostrar amarelo a Kléber precisamente pelo facto de o próximo adversário dos canarinhos ser o FC Porto."Esta cacetada, não tem outro nome, do Kléber, é um lance para vermelho mas nem amarelo valeu no critério de Nuno Almeida. Com toda a certeza nada teve a ver com o facto de Kléber ter quatro amarelos e na próxima semana defrontar o FC Porto. Foi só um mau juízo do árbitro, um azar", escreveu o funcionário portista no Twitter, um pouco antes de o jogador ser amarelado...