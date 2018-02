Embora não se saiba o número de adeptos que estarão na Amoreira, espera-se uma moldura humana semelhante à da primeira parte jogo disputado a 15 de janeiro. Segundo Record apurou, não há certezas em relação à quantidade de fãs que trocaram os bilhetes. O pedido teria de ser feito em dois locais diferentes - o reduto do Estoril e o Estádio do Dragão -, pelo que não foi possível chegar a um número oficial. Certo é que o prazo para proceder à troca dos ingressos expirou na segunda-feira, tal como dizem os regulamentos da Liga.

Quem não pretendesse ver a etapa complementar da partida, seria ressarcido com metade do valor pago. Segundo o Estoril informou em comunicado, os ingressos darão acesso à mesma zona para onde foram comprados na data inicial, com a exceção da bancada Nascente. Esses adeptos serão excecionalmente colocados na bancada Norte.