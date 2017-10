Tendo em conta o padrão de opções que Sérgio Conceição tomou na Taça de Portugal, frente ao Lusitano, é provável que o FC Porto, mesmo mantendo algumas peças que têm sido importantes nesta primeira fase da época, surja também com algumas alterações no seu onze diante do Leixões na estreia na Taça CTT.Uma delas deverá acontecer na baliza. Casillas pode voltar a defender as redes portistas, uma vez que é agora a alternativa ao titular José Sá e, segundoapurou – o FC Porto não divulga a lista de convocados –, Vaná não consta nos planos de Sérgio Conceição para esta noite. Assim, a luta por um lugar entre o português e o espanhol volta a ser reeditada também na Taça CTT.Outros nomes menos utilizados devem também merecer uma oportunidade, tal como são os casos de Galeno na frente de ataque; Maxi Pereira e Diego Reyes na defesa; ou Óliver Torres no meio-campo.