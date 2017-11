Francisco J. Marques manifestou o seu desagrado pela utilização de Danilo Pereira por parte de Fernando Santos nos jogos particulares de Portugal contra a Arábia Saudita e os Estados Unidos. Mas Sérgio Conceição, esta quinta-feira em conferência de imprensa de antevisão do jogo da Taça de Portugal, frente ao Portimonense, desvalorizou as críticas do diretor de comunicação do FC Porto, deixando bem claro que só o presidente e ele falam pela equipa."Tenho uma excelente relação com o Francisco J. Marques, que tem sido excelente na sua área. Mas no futebol existe um treinador e o presidente que falam pela equipa, tudo o resto, têm o direito de ter opinião, mas... Já falei com ele [Francisco J. Marques] sobre esta situação. Acho que deram uma grandeza e uma intenção que eu acho que ele não tinha quando as disse. É um tema complicado. Nós treinadores não queremos que os jogadores joguem mas o selecionador pensa o contrário e muito bem. Temos de desvalorizar um bocadinho a situação, não dar importância, reforçando também que o presidente e o Sérgio Conceição são as pessoas que naturalmente falam pela equipa do FC Porto", afirmou.