Tendo sido suplente pela segunda jornada consecutiva, o que não acontecia desde finais de setembro, Diogo Jota não baixou os braços e deu uma boa resposta nas duas vezes que entrou, especialmente em Guimarães, onde marcou o golo que colocou um ponto final na discussão do resultado.

Olhando para as recentes opções de Nuno Espírito Santo, o avançado, de 20 anos, foi o sacrificado no ataque com a chegada de Soares, passando a ser suplente, mas a forma como entrou em campo tanto no clássico frente ao Sporting como em Guimarães foi um indicador de que o jogador emprestado pelo Atlético Madrid está a trabalhar para regressar à equipa titular.

Continuar a ler