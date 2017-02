O FC Porto soma e segue no comando do campeonato nacional de basquetebol. Este sábado, diante da Oliveirense, fora de casa, os dragões venceram por 69-60, mantendo-se assim no primeiro lugar, agora com 37 pontos - mais 2 do que o Benfica.Num jogo em que eram favoritos à partida, os portistas confirmaram esse estatuto, triunfando com Thomas Bropleh em evidência. O liberiano destacou-se com 20 pontos e 5 ressaltos, tendo sido um dos dois portistas nos dois dígitos em termos pontuais.Consulte os resultados e classificação da prova

Autor: Fábio Lima