1' - Caio partiu para a cobrança e... atira ao poste! Na sequência, Nelson Filipe estica-se e impede que o esférico cruze a linha de golo. O Sporting pediu golo, mas o árbitro decidiu não assinalar.1' - Décima falta do FC Porto, cometida por Telmo Pinto! Vamos ter livre direto para o Sporting, para Caio bater...1' - Que perigo! O FC Porto fica perto do 5-3, mas Girão, com uma grande defesa, impede o festejo de Hélder Nunes.2' - Problemas junto ao banco do Sporting, com alguns adeptos a trocarem palavras com elementos da equipa técnica leonina. A situação acaba por ser sanada após a entrada em cena das forças policiais.O leão, sem desistir, consegue reduzir de novo para a margem mínima, com um golo do ex-portista. Um golaço do 29 leonino, com um disparo colocadíssimo de fora da área. Temos jogo!3' - Gonçalo Alves, com uma boa jogada, consegue criar perigo, mas atira ao lado.Em power-play, os dragões aproveitam da melhor forma, com Rafa a surgir da melhor forma na esquerda a concluir com êxito uma jogada bastante bem trabalhada.5' - Cartão azul para Ferran Font, após choque e posterior desentendimento com Reinaldo Garcia.9' - Pénalti para o FC Porto, por falta de Poka sobre Telmo Pinto. Na cobrança, Hélder Nunes tentou um golaço do outro Mundo... que Ângelo Girão impediu. Segundos depois, o portista mostrou o seu fair play, reconhecendo a classe da defesa do sportinguista.9' - Vítor Hugo ameaça o 4-2, mas Ângelo Girão, muito atento, consegue a defesa e mantém tudo separado pela margem mínima.João Pinto, em contra-ataque, depois de roubar a bola a Gonçalo Alves, consegue fazer o 3-2! Está relançado o encontro, uma vez mais!Hélder Nunes partiu e, com alguma sorte à mistura, bateu Ângelo Girão. O guardião sportinguista aguentou muito bem a posição, mas o esférico, de forma caprichosa, acaba por entrar na baliza.16' - Décima falta do Sporting e o FC Porto beneficia de um livre direto. Hélder Nunes para a cobrança.17' - Sergi Miras atira o penálti e... Nelson Filipe defende!17' - Penálti para o Sporting, por falta sobre Ferrant Font, cometida por Hélder Nunes.18' - Gonçalo Alves prepara-se para bater e... Girão avança, obrigando a repetição da cobrança. Na 'recarga', o jovem portista não consegue o golo, devido a uma enorme defesa do internacional português. Segue 2-1.18' - Penálti para o FC Porto, por falta de Girão sobre Reinaldo Garcia. O espanhol recebeu, rodou e foi carregado pelo guardião português. No lance, Tuco levou com o patim de Reinaldo no rosto e ficou algo combalido.20' - Solto na direita, Pedro Gil dispara fortíssimo, mas Nelson Filipe consegue a defesa. O espanhol ainda teve nova chance, mas voltou a 'chocar' no guardião portista.- Primeiros instantes de segunda metade com muita intensidade, mas sem grande discernimento. Segue 2-1 favorável ao FC Porto.- Num jogo equilibrado e bem disputado, o FC Porto vai batendo o Sporting ao intervalo por 2-1. Um resultado parcial importante para os dragões, que assim se mantêm na luta pelo título, 'colados' a Oliveirense e Benfica. Aliás, ambas as equipas vão jogando à mesma hora e, por agora, a Oliveirense está empatada em casa da Sanjoanense, um resultado que motiva troca de líderes - passa a ser o Benfica a comandar o campeonato.O FC Porto vai para o descanso no comando do marcador, por 2-1.1' - Ferrant Font bate um livre direto, a castigar falta sobre André Centeno, mas Nelson Filipe consegue a defesa.À meia volta, ao segundo poste, após passe de Jorge Silva, o 4 portista não perdoa e faz o segundo dos dragões.4' - Quase o segundo golo portista. Telmo Pinto, de muito longe, atira para defesa de Girão.6'- Sporting ao poste! Segundos depois do empate, Tuco atira ao ferro da baliza dos dragões. Momentos de aperto na área portista...O catalão, cheio de raça, roubou a bola atrás da baliza portista e, à meia volta, bateu Nélson Filipe. Muito mal Jorge Silva, que parece ter 'adormecido' na jogada.- Time out pedido pelo Sporting.7' - Vítor Hugo tenta ampliar a diferença, mas dispara ao lado.9' - Remata Jorge Silva, para defesa de Ângelo Girão. Segue 1-0 favorável ao FC Porto...11' - Momento de magia por parte de Rafa, que levou o Dragão Caixa à loucura. Um excelente apontamento do jogador português.13' - Livre direto para Pedro Gil e... bola ao lado! O espanhol ainda tenta marcar na recarga, mas Nelson Filipe consegue a defesa.13' -, por alegada stickada ao corpo de João Pinto. O jogador do FC Porto tinha acabado de entrar...14' - Nelson Filipe, muito atento, impede o empate sportinguista.16' - Contra-ataque portista, com Hélder Nunes a disparar de novo ao ferro. Na sequência, Gonçalo Alves tentou a recarga e acabou por cometer falta sobre Girão.17' - Rafa tenta o golo, mas o poste nega as intenções do jogador portista.Reinaldo Garcia começa a jogada com um remate ao poste, surgindo Hélder Nunes, na recarga, a atirar para o fundo da baliza de Girão.- Primeiros minutos de jogo bastante repartidos no Dragão Caixa, ainda sem qualquer golo.- É com total necessidade de triunfar que este sábado o FC Porto recebe o Sporting no Dragão Caixa, em partida da jornada 22 do campeonato nacional de hóquei em patins. Os dragões, atuais terceiros, somam 55 pontos, menos 1 do que o Benfica e 2 do que a Oliveirense, que de forma surpreendente lidera o campeonato.: Paulo Rainha (Minho) e Joaquim Pinto (Porto)/Jorge Machado (Porto)FC Porto:: Guillem CabestanySporting:: Paulo Freitas