Com o regresso aos triunfos fora de casa - perdera precisamente por 4-0 na visita a Nice há duas semanas -, o Monaco passou a somar os mesmos 18 pontos do que o líder PSG, que tem menos um jogo (visita o Montpellier este sábado). Já o Lille complicou a sua situação - e a do técnico Marcelo Bielsa - na classificação, pois conta apenas cinco pontos (está no 17.º posto) ao fim de sete jornadas.



O Monaco não teve problemas para vencer esta sexta-feira na deslocação a Lille, que perdeu em casa por 4-0. A equipa de Leonardo Jardim, que se prepara para receber o FC Porto para a Liga dos Campeões (um jogo agendado para terça-feira), voltou a ter em Radamel Falcão a grande figura, pois o colombiano bisou e já leva 11 golos em sete jornadas da Ligue 1 esta temporada.Mas antes de o antigo avançado do FC Porto brilhar foram outros os protagonistas. Os reforços Stevan Jovetic (24') e Rachid Ghezzal (30') aproveitaram as facilidades concecidas pela defesa da turma da casa - que contou com o português Edgar Ié no onze - para adiantar os monegascos ainda na primeira parte, estreando-se ambos a marcar pelos campeões franceses. Depois, seria a vez de Falcão avolumar o resultado, com golos aos 48' e 73', este último de penálti.