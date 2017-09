O Estádio do Dragão teve ontem a pior assistência de 2017/18, mas mesmo assim assistiram ao vivo à partida frente ao Portimonense 38.105 espectadores, número até bem interessante para uma sexta-feira à noite ao fim de uma semana de trabalho...Curiosamente, as assistências no Dragão nestes 5 primeiros jogos da época têm vindo sempre a diminuir, começando pela melhor casa na receção ao Estoril (48.011), seguindo-se o Moreirense (46.509), o Chaves (43.109) e o Besiktas (42.429), este último, como se sabe, para a Champions e que resultou na única derrota dos dragões no que vai de temporada.