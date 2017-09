Continuar a ler

26' - Angel Hernandez aumenta vantagem portista novamente para cinco (10-15).23' - Mais um golo de Frankis Carol (10-14).22' - Responde Felipe Borges para o Sporting (9-14).22' - Spelic faz mais um para o FC Porto, nesta altura em desvantagem numérica mas bem na frente (8-14).21' - Cartão vermelho para Iturriza e jogo interrompido, com os ânimos mais exaltados (7-13).18' - Frankis Carol marca e não deixa FC Porto fugir ainda mais (7-12).16' - Hernandez marca dois e o FC Porto volta a fugir (6-11).13' - Nikcevic volta a marcar para os leões (6-9).11' - Nikcevic reduz para o Sporting (5-9).8' - Areia faz mais um para os dragões (4-8).7' - FC Porto continua na frente (4-6).4' - António Areia aparece na ponta-direita e finaliza (2-4).3' - Começo equilibrado (2-2).Sporting e FC Porto medem forças no arranque antecipado da 5.ª jornada do campeonato de andebol. No Pavilhão João Rocha, os leões tentam isolar-se provisoriamente no comando diante de um adversário que começou mal a época. Siga em direto!---------------------------------- Campeonato de andebol, 5.ª jornada, Pavilhão João RochaPedro Valdés, Pedro Portela, Kopco, Bjelanovic, Ruesga, Frankis Carol, Cudic e Tiago RochaTreinador: Hugo CanelaAlfredo Bravo, Victor Alvarez, Leandro Semedo, Nikola Spelic, Yoel Morález, Miguel Martins, Jonas Alves e ZuluetaTreinador: Lars Walther