Quando Carlos Xistra apitou para o intervalo, Sérgio Conceição mal ganhou para o susto. Danilo, médio essencial na manobra do treinador portista, surgiu prostrado no relvado, em apuros e sem bota no pé esquerdo. Alex Telles e Brahimi foram em seu socorro.

O argelino ajudou o português a levantar-se e a forma como este coxeou até à escadaria de acesso sugeria que talvez não voltasse. Pura ilusão. Danilo voltou, mas a necessidade de o assistir provocou um atraso no regresso dos dragões.

Em risco Já na segunda metade da partida, Danilo foi punido com cartão amarelo por falta sobre William Carvalho. Ora, esta foi a sua 4ª admoestação, o que o coloca em risco de exclusão a partir de agora. P. Ferreira, Boavista e Belenenses são, por esta ordem, os próximos adversários na Liga.

Autores: António Adão Farias e Bruno Fernandes