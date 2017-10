O FC Porto acertou esta quarta-feira calendário no campeonato nacional de andebol, ao bater o Maia-ISMAI por 30-21. Com esta vitória, os dragões, que no fim de semana se apuraram para a 3.ª eliminatória da Taça EHF , ascenderam uma posição na tabela, até ao 6.º posto, agora com 16 pontos, menos 2 do que os segundos colocados Benfica e Sporting e 3 do que o líder ABC.No Pavilhão Municipal da Maia, enquanto favorito, o FC Porto cedo mostrou ao que ia, finalizando a primeira parte com uma vantagem de quatro golos (17-13). Na segunda metade, os dragões cimentariam a liderança e acabariam por vencer por nove. No plano individual, nota para as atuações de Yoel Morales nos dragões, com 9 golos, e para a de António Ventura no conjunto da casa, com 5.

Autor: Fábio Lima