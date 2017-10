TENDÊNCIA. Não é todos os dias que se vê um jogo com sete golos, mas o Estádio do Dragão começa a habituar-se a isso. No último jogo que o FC Porto disputou em casa, antes destes 6-1 ao P. Ferreira, venceu o Portimonense por 5-2. Feitas as contas, marcaram-se 14 golos nos últimos dois jogos no palco azul e branco.

ESTREIAS. Ontem, pela primeira vez na sua carreira, José Sá fez um jogo do campeonato, pelo FC Porto, no Estádio do Dragão. Nota ainda para a estreia de Galeno na Liga NOS, tendo também jogado pela primeira vez no Estádio do Dragão.

Continuar a ler