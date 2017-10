Fórmula Paços. Sérgio Conceição repetiu pela primeira vez um onze em jornadas consecutivas desta Liga NOS. Ainda que, pelo meio, tenha havido um duelo da Taça CTT, ontem, no Bessa, avançaram os mesmos titulares que tinham goleado o P. Ferreira (6-1), na última ronda do campeonato.

Fim de uma era. Pela primeira vez na sua carreira de treinador, Jorge Simão perdeu contra o FC Porto, enquanto visitado. Este foi o 6.º jogo oficial em que o treinador defrontou os portistas e só contava uma derrota, no Dragão, quando orientava o P. Ferreira.

José Sá a zero. O guarda-redes promovido a titular do FC Porto fez ontem o seu 5.º jogo consecutivo no onze. No total de carreira, este dérbi do Porto correspondeu à sua 19.ª partida no campeonato nacional. Curiosamente, foi apenas a terceira vez que saiu de um desses jogos sem qualquer golo sofrido. Pelo Marítimo, em 2014/15, também não viu as suas redes abanarem frente a Rio Ave e... Boavista.

Mateus. Não foi o escolhido para o lugar que Rui Pedro deixou em aberto no centro do ataque, mas Mateus lá acabou por ir a jogo como suplente utilizado, tendo assim cumprido o jogo 200 na Liga NOS.