Os bilhetes para a receção do FC Porto ao Belenenses, no próximo sábado, estão a vender-se a bom ritmo. Os dragões informaram esta quarta-feira que já foram comercializados 35 mil ingressos.Os preços variam entre os oito e os 35 euros para sócios e entre 13 e 45 para o público.O FC Porto-Belenenses, da 11.ª jornada da Liga NOS, está agendado para as 20h30.

Autor: Luís Miroto Simões