Suplentes: José Sá, Brahimi, Diego Reyes, Sérgio Oliveira, Galeno e André Pereira: Carlos; Hackman, Felipe Macedo, Rúben Fernandes e Lumor; Pedro Sá, Rosell e Dener; Wellington, Tabata e Nakajima.Suplentes:: Artur Soares Dias (Porto)Herrera, Otávio, Marega e Soares são baixas no FC Porto por lesão. No Portimonense, pelos mesmos motivos, Vítor Oliveira não poderá contar com Ricardo Pessoa, Inácio, Chidera, Ryuki e Paulinho.Artur Soares Dias, do Porto, foi o árbitro nomeado para dirigir este encontro. É a primeira vez que este juiz arbitra qualquer uma destas equipas na presente época.Casillas e José Sá já aquecem no relvado do Dragão.José Sá, Brahimi, Diego Reyes, Sérgio Oliveira, Galeno e André Pereira são os suplentes do FC Porto.Já é conhecido o onze oficial do FC Porto: Iker Casillas; Ricardo Pereira, Felipe, Marcano e Alex Telles; Danilo Pereira, Óliver Torres e André André; Jesús Corona, Aboubakar e Hernâni.FC Porto e Portimonense defrontaram-se duas vezes nos últimos tempos. Na pré-época, no Algarve, os azuis e brancos venceram por 5-1. Na Liga NOS, no Dragão, o triunfo voltou a sorrir aos dragões, mas por 5-2.Depois deste jogo, o FC Porto regressa à competição pela porta da Liga dos Campeões, frente ao Besiktas, na Turquia, em jogo marcado para a próxima terça-feira.FC Porto e Portimonense já se defrontaram por duas ocasiões na Taça de Portugal, em casa dos dragões. Na primeira delas (1955/56), os azuis e brancos venceram por 13-1 e, na segunda (1984/85), por 'apenas' 2-0.Na anterior eliminatória da prova rainha, o FC Porto eliminou o Lusitano de Évora (6-0), enquanto o Portimonense deitou por terra a equipa do Moura (0-0, com 7-6 nos penáltis).O FC Porto recebe o Portimonense num encontro da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, cujo apito inicial está marcado para as 20h30. Tudo para seguir em direto no Record Online!