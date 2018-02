O FC Porto já vendeu 40 mil bilhetes para a receção ao Sp. Braga, agendada para as 20h30 de sábado, na 21.ª jornada da Liga NOS.Os dragões têm assim garantido muito apoio por parte dos adeptos, num encontro em que tentarão voltar às vitórias após o empate em Moreira de Cónegos.Quem estiver interessado em ir ao Estádio do Dragão no sábado tem até esta quinta-feira para comprar ingressos mais baratos.

Autor: Luís Miroto Simões