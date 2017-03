Continuar a ler

A fórmula da Juventus para chegar a zonas de finalização passou pela exploração do jogo exterior – na etapa inicial, 7 dos 9 remates brotaram de cruzamentos – e pela busca incessante do jogo aéreo de Higuaín e Mandzukic, astuto a sair do corredor esquerdo e a transformar-se em segundo avançado, onde se impunha com facilidade a Maxi. Sem surpresa, o penálti de que resultou o golo do triunfo surgiu de um canto apontado por Dani Alves, em que Alex Sandro – um dos seis bianconeros que se encontravam na área – se impôs com facilidade a Óliver (3), desnudando fragilidades na defesa individual preconizada pelos portistas, com Higuaín a atacar a segunda bola que obrigou Maxi a substituir Casillas, o que lhe custou a expulsão.



a Na etapa inicial, foram notórias as arduidades em chegar a zonas de conclusão, mas houve destreza no processo ofensivo, explorando a mobilidade das suas unidades e a desinibição em ter bola. Por isso, o 4x1x4x1 em momento defensivo () não impedia que, assim que a bola era recuperada, André Silva, a partir do corredor direito, se juntasse a Soares no ataque, consentindo que os laterais buscassem a profundidade, enquanto Brahimi saía do flanco esquerdo e surgia com sagacidade nas entrelinhas com o apoio de André e Óliver ().Depois, houve competência no processo defensivo, já que o FC Porto combinou momentos de pressão média-alta, em que obstruiu a primeira fase de construção do rival, com outros em que se organizava num bloco médio-baixo (), sagaz a obstruir o jogo interior da Juventus, onde se perceberam as dificuldades, face à ausência de Pjanic, no estabelecimento de conexões entre Marchisio e Khedira, excessivamente posicionais (), e Dybala.

Autor: Rui Malheiro