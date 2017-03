Mesmo que a estatística confira um favoritismo natural à formação italiana, o FC Porto vai a Turim lutar por um lugar na história. E tem exemplos de sucesso que lhe são próximos para se inspirar. Veja-se, por exemplo, que foi a Fiorentina de Cristian Tello, antigo jogador portista, que venceu a Juventus pela última vez, mas em Florença (2-1). Essa é uma das quatro derrotas da vecchia signora na presente época, todas elas sofridas fora de portas e no campeonato. De resto, a última equipa a vencer a Juventus no seu reduto foi a Udinese. Isso aconteceu na 1.ª jornada da pretérita edição do campeonato italiano e, nesse jogo, houve um português em cena. Falamos do médio Bruno Fernandes, que esta temporada foi cedido por empréstimo à Sampdoria.