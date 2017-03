Com a capacidade máxima atual de 50.033 lugares, o recinto azul e branco conheceu na receção ao Benfica a sua melhor ‘casa’ da temporada, um clássico que foi visto ao vivo por 50.019 espectadores. No entanto, a melhor assistência de sempre do Dragão, à altura ainda sem as mais recentes alterações, data de 2003/04: a meia-final da Champions, com o Deportivo, teve 50.818 adeptos.