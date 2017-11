Até ao jogo desta sexta-feira, na presente época, o FC Porto só tinha estado duas vezes em desvantagem no marcador. Foi frente ao Besiktas e ao Leipzig, em ambos os casos na Liga dos Campeões, e acabou por perder esses desafios. Neste contra o Portimonense, a equipa portista voltou a ter o adversário por cima quando Pedro Sá apontou o 1-2, mas desta feita conseguiu consumar a cambalhota.

Os golos de Aboubakar e Brahimi nos descontos permitiram ao FC Porto a primeira reviravolta da temporada, mas note-se que nessa altura a formação algarvia já estava em desvantagem numérica, face à expulsão de Felipe Macedo. No entanto, isso não tira mérito ao feito da equipa de Sérgio Conceição que, curiosamente, também já tinha recebido ordem de expulsão quando o Dragão explodiu de alegria.

Nos casos anteriores, ao contrário do que aconteceu ontem, o FC Porto entrou nessas partidas a perder. Tanto contra o Besiktas como frente ao RB Leipzig, a formação azul e branca ainda conseguiu chegar ao empate (1-1), mas depois não logrou segurá-lo nem tão-pouco chegar-se à frente do marcador.

E, por falar em reviravoltas, refira-se que o Portimonense foi a primeira equipa a conseguir fazer uma contra este FC Porto. Os algarvios estiveram em desvantagem no marcador, mas depois viraram o jogo a seu favor com os golos de Wellington e Pedro Sá. Estas oscilações no ‘placard’ tornaram o jogo de ontem num desafio de emoções fortes.