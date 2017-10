"Penso que o processo de recuperação defensivo deles é um pouco lento e nós podemos aproveitar esse fator, apostando no contra-ataque." Esta foi a receita dada pelo treinador do FC Porto, Lars Walther, ao Porto Canal, para levar de vencida a formação macedónia do Ohrid 2013, este sábado (15h00), na primeira mão da 2ª eliminatória da Taça EHF.

Os azuis e brancos, que beneficiam duplamente do fator casa nesta eliminatória (os dois jogos são disputados no Dragão Caixa, a segunda mão será no domingo à mesma hora), sentem-se preparados para a estreia nas provas europeias.

