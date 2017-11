Os 14 golos apontados por Vincent Aboubakar nos 16 jogos oficiais que já disputou esta temporada tornam este arranque o melhor da sua carreira, mas esse feito está longe de o satisfazer. "Quero ir ainda mais longe", explicou ao portal Camer."As coisas estão realmente a correr-me bem", notou o internacional camaronês, prosseguindo depois sobre este seu regresso ao FC Porto: "No ano anterior fui emprestado ao Besiktas e confesso que nunca imaginei passar por essa situação. Interiorizei a ideia de mostrar aos responsáveis do FC Porto que eles estavam errados e, mais tarde, informei-os de que não queria voltar ao clube. A verdade é que, no final da temporada, apesar do interesse do Marselha, não tinha muitas mais possibilidades e, por isso, decidi voltar ao FC Porto. Percebi que o presidente gostava muito de mim, o novo treinador também me ligou e isso deu-me muita confiança."Mesmo reconhecendo publicamente que Pinto da Costa e Sérgio Conceição foram determinantes no seu regresso ao Dragão, Aboubakar aponta outros fatores que justificam a boa fase que atravessa de azul e branco: "É o resultado do bom trabalho que venho a desenvolver desde os tempos em que jogava no Valenciennes e que mantive nos outros clubes por onde passei. Tenho noção de que estou agora a colher os frutos desse trabalho." A propósito de estar nomeado para a Bola de Ouro Africana, Aboubakar garantiu por fim que, quer ganhe ou não, isso não o fará parar.

Autor: Nuno Barbosa