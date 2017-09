Continuar a ler

A tal derrota com o Besiktas estava atravessada em todos os responsáveis, jogadores e adeptos. O treinador arriscou em lançar Sérgio Oliveira, mas o FC Porto respondeu à altura, com Aboubakar a materializar as oportunidades de golos. Duas no caso. O bis na Champions nem foi uma novidade para ele, já que, pelo Besiktas, marcou por duas vezes diante do Nápoles e pelos azuis e brancos já o tinha feito contra o Dínamo Kiev.



Em 17 jogos na Champions, Aboubakar soma 11 golos. É bem bom... Melhor só mesmo marcar ao Sporting já no domingo. A tal derrota com o Besiktas estava atravessada em todos os responsáveis, jogadores e adeptos. O treinador arriscou em lançar Sérgio Oliveira, mas o FC Porto respondeu à altura, com Aboubakar a materializar as oportunidades de golos. Duas no caso. O bis na Champions nem foi uma novidade para ele, já que, pelo Besiktas, marcou por duas vezes diante do Nápoles e pelos azuis e brancos já o tinha feito contra o Dínamo Kiev.Em 17 jogos na Champions, Aboubakar soma 11 golos. É bem bom... Melhor só mesmo marcar ao Sporting já no domingo.

Duas semanas depois da polémica visita ao balneário do Besiktas, Aboubakar silenciou os críticos. Os dois golos no Louis II comprovam o excelente momento de forma do ponta-de-lança e dissipam todas as dúvidas de que o seu foco está mesmo no FC Porto. Este é mesmo o melhor arranque de temporada de Aboubakar no que aos golos diz respeito: oito em outros tantos jogos, superando os seis apontados em 2015/16 na sua segunda época ao serviço dos dragões.Sérgio Conceição aceitou o desafio de recuperar o avançado e só teve de esperar pelo segundo jogo para o ver marcar. Ao golo frente ao Tondela seguiram-se três (!) na receção ao Moreirense, um ao Chaves e outro ao Portimonense. A veia goleadora do africano ajudou a embalar o FC Porto para o 1º lugar do campeonato e faltava apenas faturar na Europa.

Autor: Ricardo Vasconcelos