Apesar da derrota, Aboubakar esteve em "festa" no balneário do Besiktas

Causou polémica a ida de Vincent Aboubakar ao balneário do Besiktas - equipa que representou na época passada - depois da derrota caseira do FC Porto com os turcos, na 1.ª jornada da Liga dos Campeões. Um aspeto que o camaronês quis explicar agora, garantindo que o encontro foi inocente mas, ainda assim, desculpando-se perante adeptos e estrutura do clube portista."Depois do jogo fui cumprimentar os meus antigos companheiros ao balneário. Eles começaram a dançar, como eu costumava fazer, e toda a gente se lançou sobre mim. Começaram a rir, eu nem conseguia depois da derrota do FC Porto, estava mesmo triste. O Ryan [Babel] pegou na câmara e começou a filmar. E depois não fez aquilo [a publicação do vídeo nas redes sociais] de maneira intencional, foi apenas para registar o facto de já não nos vermos há muito tmpo. E não fui lá para montar nada e nunca pensei que o resultado viesse a ser aquele. Não foi um gesto para ferir quem quer que fosse. Mas claro que, uma vez mais, quero pedir desculpa ao presidente, aos meus colegas, aos dirigentes e aos adeptos", disse o avançado numa entrevista à revista 'Dragões'.Questionado depois sobre o desagrado manifestado por Sérgio Conceição por esse episódio, Aboubakar conta o que respondeu: "Disse-lhe que não fiz de propósito, para chocar quem quer que fosse. Não quis magoar ninguém."