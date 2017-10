Continuar a ler

A terminar, refira-se apenas que os restantes três golos portistas nestas Champions foram marcados por Layún, Marcano e Tosic na própria baliza. Como falhou o jogo com o Besiktas para cumprir castigo, o camaronês só fez dois jogos e marcou três golos. Dois deles foram conseguidos frente ao Monaco e revelaram-se decisivos para o triunfo (3-0), já o outro foi obtido na Alemanha, contra o RB Leipzig, e na altura valeu o empate (1-1), mas depois os dragões acabaram por perder (3-2).A terminar, refira-se apenas que os restantes três golos portistas nestas Champions foram marcados por Layún, Marcano e Tosic na própria baliza.

Tanto Marega como o próprio Soares, no caso do brasileiro quando recuperar de lesão, têm em Aboubakar um bom exemplo a seguir no que diz respeito a golos marcados na Liga dos Campeões. Nessa competição, o maliano e o brasileiro somam três jogos cada um e continuam sem festejar o primeiro remate certeiro. Quanto a Aboubakar, esse é responsável por 50 por cento dos golos do FC Porto nesta edição da Champions. Sintomático...O internacional camaronês desde sempre revelou uma certa apetência para brilhar na Liga dos Campeões, prova na qual apresenta números fantásticos. No total, entre FC Porto e Besiktas, disputou 18 encontros na liga milionário e apontou 12 golos. Aboubakar não está longe da média de 1 golo por jogo, mas se nos cingirmos à presente edição, então já a superou.