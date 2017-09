Vincent Aboubakar leva oito golo em oito jogos e apresenta um ritmo imparável e sem paralelo na sua carreira. Olhando aos dois últimos anos, os mais produtivos que revelou na finalização, o dianteiro atingiu os 18 golos em 42 jogos pelo FC Porto em 2015/16, e 19 tentos em 38 partidas em 2016/17 ao serviço do Besiktas.

O seu rendimento no regresso à Invicta para um volume promissor de festejos, certamente entrando pela primeira vez na casa das duas dezenas e podendo até aspirar a ir um pouco mais longe, caso o protagonismo se mantenha no patamar visto no embate com o Monaco. Uma exibição da qual certamente muitos olheiros tomaram nota. Apesar de Aboubakar continuar a garantir que o seu objetivo é continuar no FC Porto, enquanto a renovação contratual não for passada ao papel existe sempre a possibilidade de interferência por parte de emblemas com elevada capacidade financeira.

Mesmo não tendo querido antecipar golos contra o Sporting, o facto é que o camisola 9 tem, contra o rival leonino, um desafio importante para superar. Desde logo o provável duelo direto com Bas Dost, mas sobretudo o facto de se tratar de um grande português ao qual ainda não marcou, ao contrário do que sucedeu contra o Benfica. Aboubakar foi decisivo na Luz, no triunfo às ordens de José Peseiro em fevereiro de 2016, concretizando o 2-1 no ninho da águia.

Autor: Vítor Pinto