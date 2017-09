O bis de Aboubakar no Mónaco fez do camaronês um dos destaques da jornada e nem a UEFA ficou indiferente ao rendimento do jogador, que na última temporada esteve emprestado ao Besiktas.

O ponta-de-lança foi incluído pelo organismo que rege o futebol europeu numa reduzida lista de craques que vão a votação como o melhor desta ronda da Champions. Só um deles pode ganhar... Neymar (PSG), Lukaku (Manchester United), Higuaín (Juventus), Iniesta (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Harry Kane (Tottenham) e Kevin De Bruyne (Manchester City) foram os outros selecionados.

