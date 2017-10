Continuar a ler

"A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores

Mobiliários, vem informar o mercado que adquiriu a percentagem adicional de 60% dos direitos

económicos do jogador Vincent Aboubakar, ao Football Club Lorient Bretagne Sud, pelo

montante de 7.200.000€ (sete milhões e duzentos mil euros), passando assim a deter a

totalidade desses direitos.



Mais se informa que esta Sociedade prolongou o contrato de trabalho com o referido jogador

até 30 de Junho de 2021, mantendo-se a cláusula de rescisão prevista contratualmente nos

50.000.000 € (cinquenta milhões de euros)", lê-se na na nota dos dragões enviada à CMVM. "A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos ValoresMobiliários, vem informar o mercado que adquiriu a percentagem adicional de 60% dos direitoseconómicos do jogador Vincent Aboubakar, ao Football Club Lorient Bretagne Sud, pelomontante de 7.200.000€ (sete milhões e duzentos mil euros), passando assim a deter atotalidade desses direitos.Mais se informa que esta Sociedade prolongou o contrato de trabalho com o referido jogadoraté 30 de Junho de 2021, mantendo-se a cláusula de rescisão prevista contratualmente nos50.000.000 € (cinquenta milhões de euros)", lê-se na na nota dos dragões enviada à CMVM.

A SAD do FC Porto informou esta quinta-feira a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que adquiriu 60 por cento dos direitos económicos de Vincent Aboubakar que estavam em poder do Lorient, por 7,2 milhões de euros.Na informação enviada à CMVM é ainda referido que o avançado camaronês de 25 anos renovou contrato até 2021, tendo mantido o valor da cláusula de rescisão nos 50 milhões de euros.