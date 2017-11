Ao fazer o 2-2, Aboubakar diz ter sentido que a passagem à próxima fase não iria escapar. "Quando marquei pensei que íamos ganhar. Estava certo. Peguei logo na bola, com vontade de vencer o jogo. Isso é motivação. Importante é essa mentalidade e atitude, pois assim a sorte irá sorrir-nos", afirmou, lembrando as contrariedades na preparação do encontro. "Não tivemos muitos dias de descanso após a seleção, mas mais importante foi a atitude à procura da vitória, apesar das dificuldades", vincou.