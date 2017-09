O camaronês Aboubakar foi a grande figura do FC Porto no sensacional triunfo, por 3-0 , em casa do Monaco. O avançado portista confirmou o excelente momento de forma ao bisar (31' e 69') diante dos campeões franceses e, no final da partida da 2.ª jornada do Grupo G da Liga dos Campeões, admitiu que foi uma noite especial."Sim, foi uma noite especial para o FC Porto, para os seus adeptos, para o treinador e para todo o grupo. Marcar golos é das maiores emoções da vida, e tenho de agradecer aos meus companheiros que me ajudaram a marcar. Demonstrámos grande personalidade no jogo e viemos à procura de pontos, que são essenciais para irmos longe na competição. Foi um jogo muito exigente e estivemos à altura das exigências", referiu Aboubakar, em declarações à RTP, recusando-se a falar do clássico com o Sporting, agendado para o próximo domingo.