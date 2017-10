Continuar a ler

"O primeiro golo abriu um bloco de espaço e deu-nos confiança. Somos uma boa equipa e acreditamos muito em nós. Com este coletivo e esta energia, penso que iremos muito longe", analisou o avançado que marcou o seu oitavo golo na presente edição da Liga NOS.



Aboubakar, autor do primeiro golo do FC Porto na vitória frente ao Boavista (3-0) , este sábado, considerou que os dragões sabiam de antemão da qualidade do adversário e realçou que o 1-0 foi determinante para o desfecho do encontro."O Boavista é uma boa equipa. Vimos que tinha ganho ao Benfica e tínhamos de fazer uma boa performance para vencer hoje [sábado]. Sabíamos que seria difícil e foi, tivemos um início complicado. Para a segunda parte, o treinador deu indicações para melhorarmos, estivemos mais focados e desde que marcámos o primeiro… depois vieram os outros", analisou à Sport TV, acrescentando, de seguida.