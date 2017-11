Continuar a ler

Brahimi goleador



Entretanto, quem continua em alta é Yacine Brahimi, que marcou mais dois golos pela seleção da Argélia. Depois de ter deixado a sua assinatura frente à Nigéria, com um remate certeiro, ontem fez um bis na vitória diante da República Centro Africana, por 3-0, em jogo particular. O extremo regressa ao Dragão com motivação acrescida. Brahimi goleadorEntretanto, quem continua em alta é Yacine Brahimi, que marcou mais dois golos pela seleção da Argélia. Depois de ter deixado a sua assinatura frente à Nigéria, com um remate certeiro, ontem fez um bis na vitória diante da República Centro Africana, por 3-0, em jogo particular. O extremo regressa ao Dragão com motivação acrescida.

Vincent Aboubakar é um daqueles jogadores que mesmo que Sérgio Conceição quisesse poupar para a Champions, está impedido de o fazer, em virtude de ser o único ponta-de-lança disponível para esta eliminatória da Taça de Portugal. Sem Marega e Soares, que continuam a recuperar de lesões, o técnico dos dragões vê-se obrigado a colocar em campo o internacional camaronês, de 25 anos, que regressou ontem aos treinos, depois de mais uma passagem pela seleção.O avançado fez os 90 minutos do jogo frente à Zâmbia, no passado sábado, e o tempo que passou desde então foi suficiente para recuperar do esforço despendido, não só no encontro como também nas viagens. Sem mais alternativas para a frente de ataque, Sérgio Conceição tem de recorrer novamente ao seu máximo goleador para tentar bater o Portimonense, um adversário da Liga que, certamente, colocará outro género de dificuldades que não impôs o Lusitano de Évora, na eliminatória anterior. Mesmo assim, convém lembrar que na deslocação dos algarvios ao Estádio do Dragão, para o campeonato, o FC Porto venceu por claros 5-2.

Autor: Rui Sousa