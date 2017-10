O FC Porto quer estar no relvado do Municipal de Braga a 27 de janeiro de 2018. Porquê? Porque é neste dia e neste local que se decidirá o vencedor da Taça CTT 2017/18, assim a anunciada greve dos árbitros aos jogos da prova em novembro e dezembro não venha a atrasar o calendário. A conquista do troféu é um objetivo assumido pelos dragões tanto interna como publicamente, até porque, com Sérgio Conceição ao comando, esta será a primeira oportunidade de que o atual grupo de trabalho dispõe para terminar com a seca de troféus iniciada em agosto de 2013, quando o FC Porto de Paulo Fonseca conquistou a Supertaça daquele ano em Aveiro...

A clarificação da Taça CTT como um objetivo importante para o FC Porto foi feita pelo próprio Sérgio Conceição no dia da sua apresentação, reiterada ainda no passado sábado e, de resto, a mensagem tem sido retransmitida ao grupo com alguma insistência. Em causa está a necessidade de, segundo as ideias do treinador azul e branco, colocar um ponto final na atual incapacidade de conquista do clube, até por forma a desbloquear confiança para outras conquistas de maior estatuto e peso histórico como a Taça de Portugal e a Liga NOS.

Além do impacto que a eventual conquista da prova poderia ter na atual temporada, de notar que a Taça CTT é o único troféu nacional que continua a escapar ao palmarés do FC Porto. O clube até já marcou presença em duas finais, mas acabou por sair derrotado em ambas as ocasiões: em 2012/13, por 1-0, frente ao Sp. Braga e, logo em 2009/10, por 3-0, diante do Benfica. De resto, os azuis e brancos vêm de duas campanhas paupérrimas na Taça CTT. Na última temporada, o FC Porto não ultrapassou a fase de grupos, conquistando apenas dois pontos, fruto de outros tantos empates. Pior só mesmo em 2015/16, com a equipa a contar por derrotas as três jornadas disputadas, o que naturalmente também significou a sua eliminação.

Autores: André Monteiro e Nuno Barbosa