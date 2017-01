Acácio Valentim já não pertence à estrutura do FC Porto. O antigo team manager já se despediu de jogadores, equipa técnica e demais elementos da estrutura do clube.Ao queconseguiu apurar, Acácio Valentim vai abraçar um novo projeto na sua carreira, muito provavelmente na China, ao serviço do Shanghai SIPG, clube que é treinado por André Villas-Boas, algo que ainda carece de confirmação oficial. Resta então saber quem será o seu substituto no FC Porto.

Autor: Nuno Barbosa