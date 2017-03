Um grupo de adeptos do FC Porto fez rebentar esta terça-feira alguns petardos em frente à sede da Juventus , em Turim, a poucas horas do início da partida entre as duas equipas.Segundo relata a agência italiana ANSA, a polícia de intervenção foi mesmo chamada ao local para serenar os ânimos e a situação ficou rapidamente mais calma, com os cerca de 100 adeptos dos dragões a rumarem depois ao palco do jogo.A Juventus recebe o FC Porto a partir das 19H45, na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Os italianos venceram o primeiro jogo, no Estádio do Dragão, por 2-0.

Autor: Luís Miroto Simões